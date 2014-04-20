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جوارديولا: لم أشعر يوما أنني مرشح للفوز في سنتياجو برنابيو

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جوارديولا: لم أشعر يوما أنني مرشح للفوز في سنتياجو برنابيو جوارديولا: لم أشعر يوما أنني مرشح للفوز في سنتياجو برنابيو

لا يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ نفسه مرشحا للفوز على مضيفه ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويعود مدرب برشلونة الأسبق لمواجهة ريال مدريد على ملعبه سنتياجو برنابيو، ولكن مع الفريق البافاري حامل لقب دوري الأبطال هذه المرة.

ولم يخسر جوارديولا أي مباراة كمدرب أمام ريال مدريد في برنابيو.

وقال جوارديولا لصحيفة "ماركا": "في كل مرة ذهبت فيها إلى البرنابيو، لم أشعر يوما أنني المرشح للفوز.. فلدي الكثير من الاحترام لريال مدريد".

وعاد جوارديولا للاعتراف بتراجع مستوى فريقه مؤخرا، رغم الفوز على آينتراخت براونشفايش 2-0 في الدوري يوم السبت.

وتابع "من الواضح أنه يجب أن نحسن مستوانا، خاصة مع المعنويات المرتفعة لريال بعد الفوز بالكأس، ولكننا سنذهب إلى البرنانبيو متطلعين للمنافسة".

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