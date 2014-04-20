أرسنال يربح اختبار الكأس ودوري الأبطال أمام رفاق المحمدي

سحق أرسنال مضيفه هال سيتي في لقاء الجولة 35 من الدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة في لقاء حافظ للمدفعجية على حظوظه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبروفة لنهائي كأس إنجلترا.

فأرسنال يصطدم بهال سيتي يوم 17 مايو المقبل بنهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي.

كما أن المدفعجية رفعوا رصيدهم للنقطة 70 بفارق أربع نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الخامس والذي يلتقي مع مانشستر يونايتد في وقت لاحق.

وعاد المدفعجية للانتصارات الخارجية بالدوري الإنجليزي بعد أكثر من شهر، وتحديدا منذ الفوز بدربي لندن أمام توتنام هوتسبر.

وشارك الدولي المصري أحمد المحمدي في المباراة كاملة ولم يقدم مردود هجومي أو دفاعي يذكر.

كما لعب العائد من الإصابة ميسوت أوزيل لمدة 60 دقيقة وضح فيها حاجته للمزيد من الوقت لاستعادة مستواه.

افتتح أرون رامسي التسجيل في الدقيقة 31، وضاعف لوكاس بودولسكي بهدفين ثاني وثالث في الدقيقتين 45 و54 مؤكدا انتصار المدفعجية.