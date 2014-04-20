12 ألف راغب فى العمل يتقدمون على وظائف القوى العاملة فى اليوم الأول

تقدم 12 ألف راغب فى العمل فى اليوم الأول، لتقديم الطلبات لشغل 32739 فرصة عمل للعمل بالقطاع الخاص والاستثمارى، التى أعلنت عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بمدينة نصر.

وقامت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة بنفسها، بمتابعة تقديم الطلبات، والتقت بالمتقدمين داخل القاعة الكبيرة بديوان عام الوزارة، للاطمئنان على حسن استقبال راغبى العمل، وتقديم الطلبات فى سهولة ويسر من قبل المختصين بالوزارة.

وقالت إن الوزارة ستستمر فى قبول الطلبات عقب إجازة شم النسيم، اعتبارًا من يومى الثلاثاء والأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساء، تمهيدًا لحصر المتقدمين لاختيارهم حسب المهن والمؤهلات المطلوبة، وإخطارهم لاستلام خطابات الترشيح.

وعلى جانب آخر، قامت الوزيرة بمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لقبول طلبات عمل عمال موسم الحج من السائقين والفنيين بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، والتقت بعدد من المتقدمين الذين أثنوا على إجراءات الوزارة خلال تقديم طلبات العمل فى موسم الحج لهذا العام.