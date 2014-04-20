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بالفيديو - ليفربول يقترب من حسم اللقب بثلاثية في نورويتش

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بالفيديو - ليفربول يقترب من حسم اللقب بثلاثية في نورويتش بالفيديو - ليفربول يقترب من حسم اللقب بثلاثية في نورويتش

نجح ليفربول في حسم مواجهة مضيفه نورويتش سيتي في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أحرز ثلاثية ليفربول رحيم سترلينج في الدقيقتين الرابعة و61 ولويس سواريز في الدقيقة 11، بينما سجل ثنائية أصحاب الأرض هوبر وسنودرجراس في الدقيقتين 54 و77.

بذلك الفوز عزز ليفربول صدارته برصيد 80 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه تشيلسي فيما تجمد رصيد نوريتش عند 32 نقطة في المركز السابع عشر ليدخل دائرة الخطر.

يُذكر أن جيرارد عقب الفوز على مانشستر سيتي 3-2 تحدث مع زملائه مطالبا إياهم بتكرار ما فعلوه أمام سيتي.

شاهد أهداف المبارة بالضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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