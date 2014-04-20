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عودة توران لتدريبات أتلتيكو استعدادا لتشيلسي

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عودة توران لتدريبات أتلتيكو استعدادا لتشيلسي عودة توران لتدريبات أتلتيكو استعدادا لتشيلسي

إفي - عاد التركي أردا توران، لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني للتدريبات التي خاضها الفريق اليوم الأحد استعدادا لمواجهة تشيلسي الإنجليزي بعد غد الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب أردا عن مباريات أتلتيكو الأخيرة أمام فياريال وخيتافي والتشي في الليجا، وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المواجهات التي فاز بها "الروخيبلانكوس" نتيجة اصابته بفتاق الرياضيين.

ويبدو أن أردا تعافى من الاصابة التي كان يعاني منها، فيما تفيد جميع المؤشرات بامكانية لحاقه بمباراة ذهاب نصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي، ليصبح الفريق مكتمل الصفوف في المرحلة الأخيرة والحاسمة من عمر الموسم.

ومن المقرر أن يتخذ المدير الفني لفريق العاصمة، الأرجنتيني دييجو سيميوني قراره غدا بشأن الدفع بأردا أساسيا في مواجهة تشيلسي.

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