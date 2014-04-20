تقارير: ريال مدريد مستعد لدفع 110 مليون يورو لضم سواريز

إفي - كشفت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن ريال مدريد الإسباني مستعد لدفع 110 مليون يورو لضم الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية، نقلا عن موقع 'Caughtoffside' إلى أن الريال مستعد لتحطيم الرقم القياسي لقيمة الصفقات من جديد، بعد أن أصبح كريستيانو رونالدو في 2002 أغلى صفقة في التاريخ بانتقاله إلى الريال مقابل 94 مليون يورو.

وأصبحت صفقة انتقال الويلزي جاريث بيل مطلع الموسم الجاري من توتنهام الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني الأغلى في التاريخ، حيث انتقال مقابل 100 مليون يورو، وفقا لتقارير اعلامية إنجليزية في ظل عدم وجود بيانات رسمية بهذا الخصوص.

ولكن يبدو أن ريال مدريد مستعد لتحطيم هذا الرقم القياسي، حيث إنه مستعد لدفع 110 مليون يورو للاستعانة بخدمات واحد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني لاضافة نجم جديد لخط هجومه، بجوار كريستيانو وبيل.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية إلى ثقة النادي المدريدي في قبول ليفربول هذا العرض "السخي"، رغم أنه لم يكن ينوي الاستغناء عن خدمات اللاعب.