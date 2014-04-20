ماذا حصل في حفل lionel Richie بدبي؟

بعد طول انتظار لحفل lionel Richie الذي كان يسأل عنه الجمهور وعن أماكن بيع التذاكر كنا نعتقد أنه سيكون حفلا مليئاً بمحبي الفنان الأمريكي ليونيل ريتشي لكن ما رأيناه كان فوق العادي حيث كانت ساحة مدينة دبي للإعلام مليئة بجمهور غفير وفي كل مكان فقد فاق المهرجانات العربية والعالمية تعدى عدده عشرة آلاف شخص، ونظمته شركة DGT events.

بدأ الحفل الفنان آدم الذي قدم عدة أغاني وهو يعزف تارة على الغيتار وتارة على البيانو وانفعل معه الجمهور وطلبوا منه أغنية " No woman no cry " لبوب مارلي وبالفعل لبى طلبهم وغناها وفي تمام الساعة التاسعة والنصف جاءت اللحظة الحاسمة وهي ظهور ريتشي على المسرح الذي استقبله الجمهور بحفاوة وصراخ وترحيب وخلفية المسرح كانت شاشات كبيرة تعرض شوارع الولايات المتحدة الأمريكية قديماً في زمن سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، كان ليونيل طوال الحفل يمازح الجمهور ويحكي قصصا، وكل ما كان يطلبه منهم كانوا يفعلوه ويتابعون كلامه.

وما حدث في الحفل قريباً في مجلة"سيدتي".