الآلاف يشيعون جثمان الضابط أشرف القزاز في جنازة عسكرية بكفرالشيخ

شيع الآلاف جثمان نقيب الشرطة أشرف بدير على القزاز، في جنازة عسكرية بعدما تمت صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد الاستاد الرياضي بمدينة كفرالشيخ، وتم دفن الجثمان بمقابر قرية الشهيد بالمديرية التابعة لمدينة سيدي غازي.

>وشارك في الجنازة، اللواء أحمد بكر، نائبا عن وزير الداخلية، والمستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفرالشيخ، واللواء عادل النطاط، مدير أمن كفرالشيخ، ورؤساء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وآلاف الأهالي من مدينة سيدي غازي والقرى المجاورة.

>وردد المشيعون هتافات منها «لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله»، و«لا إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، و«الشعب يريد إعدام الإخوان».

>وأصيبت كل من والدة الشهيد وزوجته بإنهيار عصبي وانخرطا في البكاء خلال الجنازة، فيما أخذ علي القزاز، جد الشهيد، يردد جملة «حسبي الله ونعم الوكيل.. منهم لله».

>كان النقيب أشرف بدير على القزاز، والمجند علاء أحمد فرحات، قد استشهدا في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين، في وقت متأخر من مساء السبت، بطريق مصر السويس الصحراوي.