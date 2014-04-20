أخبار عاجلة

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم -
بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة -
واشنطن توقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان -
معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حواديت “مريم” في الهناجر

Google+ Print
حواديت “مريم” في الهناجر حواديت “مريم” في الهناجر

تبدأ مجموعة “حالة” فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، أولى عروض مشروعها الجديد “مريم” على مسرح الهناجر ولمدة ثلاثة ليالي حتى يوم الثلاثاء المقبل.
> “مريم” هو أولى انتاجات مشروع “بيت الحواديت” فى عام 2014، والذى بدأه المخرج محمد عبدالفتاح منذ عدة سنوات، وهو عبارة عن مشروع لتدريب اشخاص على فنون الحكى المصري “الحدوتة”، وتقديم حواديتهم الخاصة من خلال عروض خاصة مع موسيقي وغناء، وكذلك سيتم طرحها فى كتاب يصدر خلال أيام، بالإضافة الى تقديمها فى اعمال سينمائية يكتبها صناع الحواديت.

وبدأ بيت الحواديت نشاطه الجديد بتدريب عدة فتيات على الحكى لعدة شهور، ويقوم بأداء الحواديت: اسراء صالح، اسماء مصطفى، اسما جلال، رشا سلطان، رنا منياوي، رنا حسين، مرام محمد، مريم حسن، منه الجمل، مها الترك، نغم صالح، نور عبدالله.قام بكتابة الأغاني احمد حداد ومنتصر حجازى واسراء صالح وايمن حلمي وخليل عزالدين ومايكل عادل ومحمد خير، ولحنها أيمن حلمي، واشرف على عرض “مريم” الكاتب باسم شرف، واخرجه محمد عبدالفتاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا