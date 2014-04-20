حواديت “مريم” في الهناجر

تبدأ مجموعة “حالة” فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، أولى عروض مشروعها الجديد “مريم” على مسرح الهناجر ولمدة ثلاثة ليالي حتى يوم الثلاثاء المقبل.

> “مريم” هو أولى انتاجات مشروع “بيت الحواديت” فى عام 2014، والذى بدأه المخرج محمد عبدالفتاح منذ عدة سنوات، وهو عبارة عن مشروع لتدريب اشخاص على فنون الحكى المصري “الحدوتة”، وتقديم حواديتهم الخاصة من خلال عروض خاصة مع موسيقي وغناء، وكذلك سيتم طرحها فى كتاب يصدر خلال أيام، بالإضافة الى تقديمها فى اعمال سينمائية يكتبها صناع الحواديت.

وبدأ بيت الحواديت نشاطه الجديد بتدريب عدة فتيات على الحكى لعدة شهور، ويقوم بأداء الحواديت: اسراء صالح، اسماء مصطفى، اسما جلال، رشا سلطان، رنا منياوي، رنا حسين، مرام محمد، مريم حسن، منه الجمل، مها الترك، نغم صالح، نور عبدالله.قام بكتابة الأغاني احمد حداد ومنتصر حجازى واسراء صالح وايمن حلمي وخليل عزالدين ومايكل عادل ومحمد خير، ولحنها أيمن حلمي، واشرف على عرض “مريم” الكاتب باسم شرف، واخرجه محمد عبدالفتاح.