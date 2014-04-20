محافظ الغربية يقدم التهنئة للأقباط بـ”عيد القيامة المجيد” بكنيسة العذراء بالمحلة

قام اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية يرافقه اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية ورئيس مركز ومدينة المحلة ورؤساء حي أول وثان المحلة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحلة بتقديم التهنئة للأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها والأخوة الأقباط بكنيسة العذراء بالمحلة في احتفالهم بعيد القيامة المجيد وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة والجيش والخدمات الأمنية لتأمين الكنائس أثناء الاحتفالات بأعياد القيامة وتم نشر قوات أمن إضافية أمام الكنائس الكبرى وخاصة مطرانية ماري جرجس بشارع علي مبارك بطنطا وكنيسة العذراء بالمحلة والقديس أنطونيوس وجميع الكنائس على مستوى المحافظة.