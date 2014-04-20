أخبار عاجلة

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم -
بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة -
واشنطن توقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان -
معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إصابة سائح ألماني بالوادي الجديد بسبب سوء الأحوال الجوية‎

Google+ Print
إصابة سائح ألماني بالوادي الجديد بسبب سوء الأحوال الجوية‎ إصابة سائح ألماني بالوادي الجديد بسبب سوء الأحوال الجوية‎

اللواء نبيل العشرى

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير امن الوادى الجديد بلاغا من شرطة النجدة باصابة سائح المانى ويدعى مايكل مادوكى 50 سنه فى حادث بدراجته البخارية على طريق الخارجة الداخلة بسبب سوء الاحوال الجوية وفور وصو ل البلاغ تحركت سيارة الاسعاف الى موقع الحادث وتم نقله الى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا