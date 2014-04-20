إصابة سائح ألماني بالوادي الجديد بسبب سوء الأحوال الجوية‎

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير امن الوادى الجديد بلاغا من شرطة النجدة باصابة سائح المانى ويدعى مايكل مادوكى 50 سنه فى حادث بدراجته البخارية على طريق الخارجة الداخلة بسبب سوء الاحوال الجوية وفور وصو ل البلاغ تحركت سيارة الاسعاف الى موقع الحادث وتم نقله الى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعه.

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