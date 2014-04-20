“الرى” و”الاسكان” يتفقان على تطوير محطات الصرف الصحى القريبة من الصرف الزراعى

اتفقت وزارتا الري والإسكان على تطوير محطات الصرف الصحي القريبة من محطات الصرف الزراعي للحفاظ على نوعية المياه بها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحديد عدد المحطات محل الخلاف ومواقعها.

وقال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري -فى تصريح أدلى به اليوم الأحد خلال جولة تفقدية للمصارف المائية بمنطقة النوبارية – “إن الأجهزة المتخصصة بالوزارة تقوم بمراقبة مستمرة لنوعية المياه داخل شبكة المجاري المائية وخاصة المصارف الزراعية الرئيسية التي يتم الاستفادة منها في عمليات الخلط بمياه النيل لمواجهة زيادة الطلب لخطط التوسع الزراعي في ظل محدودية موارد مصر المائية وذلك للتأكد من نوعية المياه المستخدمة في الخلط بنسبة 1:1 لضمان جودة المحاصيل الزراعية وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتطويرمحطات الصرف الصحي القريبة من محطات الصرف الزراعي للحفاظ على نوعية المياه بها، مشيرا إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء (التابعة لوزارة الري) أوقفت تشغيل عدد من محطاتها تنفيذا للقانون بعدما أكدت التحاليل المستمرة لنوعية المياه بهذه المحطات تأثرها بمياه الصرف الصحي.

وأوضح عبد المطلب أن هذا التوجه يأتي في ضوء حرص الدولة على تطبيق المعايير الدولية والمحلية الخاصة بنوعية المياه وعدم تلوث مياه المصارف الزراعية المستخدمة في عمليات الخلط ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات على تشكيل لجنة مشتركة من قيادات الوزارتين لتحديد عدد المحطات ومواقعها خلال أسبوعين على الأكثر ، على أن تبدأ بعدها وزارة الإسكان في اتخاذ الإجراءات العلمية والعملية المطلوبة لتحسين نوعية المياه وإعادة تشغيل محطات الري والصرف الزراعي المتوقفة حالياً .

وتفقد الوزيرهويس ك100 على ترعة النوبارية للربط بين ترعة النوبارية والوصلة الملاحية إلى البحر الأبيض المتوسط ، بغرض تسهيل حركة الملاحة النهرية ونقل البضائع والمنتجات المصرية بالداخل والخارج ، حيث يتم ملؤه بمياه نيلية بمقدار 150 ألف م3/اليوم ، تضيع عبر الوصلة الملاحية دون الاستفادة منها لخدمة أغراض الزراعة مما يؤدي إلى حدوث عجز في تصرفات ترعة النوبارية ، حيث أن الوزارة بصدد ملء الهويس من القناة الملاحية جهة الخلف للحفاظ على المياه النيلية المهدرة.

كما تفقد عبد المطلب حوض المزارع السمكية والمقام على مساحة 500 فدان ويسهم في تنمية الثروة السمكية،، لافتا إلى أن شركة الجهاد للاستزراع السمكي قد طالبت بترخيص لردم القاطوعات الخاصة بالحوض مما أدى لمنع دخول مياه الوصلة الملاحية إليه لتجديد المياه فوقعت أضرارعلى الصيادين ، فقرر الوزيرإلغاء الترخيص فوراً وإخطار الجهات المعنية ممثلة في هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة ومحافظة الإسكندرية .

وقام عبد المطلب والوفد المرافق له بالمرور أيضا على تقاطع ترعة الركازي مع مصرف تعمير الصحاري رقم (1) للوقوف على إمكانية الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي دون إهدارها بالبحر المتوسط عن طريق مصرف تعمير الصحاري (1) ومصرف غرب النوبارية.

ا.ش.ا