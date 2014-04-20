تخلصي من بقع يديك بشكل نهائي

لأن يديك هما أهم جزء في جسمك بعد الوجه، فبالتأكيد سيكون عليك الاهتمام بهما حتى تتجنبي ظهور البقع والتجاعيد المبكرة، ولتحققي ذلك يجب عليك أن تتبعي هذه النصائح التي يقدمهما لك "سيِّدتي نت":

1. النصيحة الأولى هي ضرورة تطبيق واقي الشمس على يديك عندما تستعدين إلى الخروج من المنزل، فبشرة اليد قد تتأثر بأشعة الشمس الضارة كالوجه تماماً.

2. النصيحة الثانية تتمثل في قناع طبيعي وبسيط ليساعدك على التخلص من بقع يديك، كل ما عليك فعله هو مزج ملعقتين من الحليب مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع، وملعقة صغيرة من النشا، وربع ملعقة من العسل، وملعقة من خل التفاح، وربع ملعقة من بكربونات الصوديوم، وملعقة من عصير الخس، بالإضافة إلى ملعقة من عصير الخيار، ونقطتين من الليمون، وملعقة كبيرة من الجلسرين، وملعقة صغيرة من ماء الورد، و5 نقاط من ماء الأكسجين.

أما عن الطريقة فتتمثل في خلط المزيج جيداً، ثم استخدامه على اليدين مرة كل أسبوع لمدة ربع ساعة، وحافظي على تكرار هذا القناع أسبوعياً، وستحصلين على يدين ناعمتين وخاليتين من البقع.