8 خطوات للعناية بالبشرة هذا الصيف

هل تحبين أيام الصيف المليئة بالبحر والرحلات الشاطئية؟ بالتأكيد نعم، ولكن معظم السيدات يشعرن بالقلق تجاه أشعة الشمس وتأثيراتها على البشرة.

وعلى الرغم من أن الروتين اليومي الطبيعي للعناية بالبشرة قد يكون بسيطاً وسهلاً إلا أن حرارة الصيف قد تشعرك بالتوتر خوفاً من إيذاء الشمس لبشرتك إذا قمت بالتقصير، وهذا هو السبب الذي يجعلك في حيرة من أمرك عند ترتيب خطوات هذا الروتين.

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وإذا كنت بحاجة إلى ترتيب روتينك اليومي بطريقة أكثر انتظاماً وأماناً لضمان الحصول على الحماية الكاملة من الشمس، عليك باتباع هذه الخطوات البسيطة:

1. تقشير بشرتك في الصباح مرة أو مرتين أسبوعياً.

2. قومي بعمل حمام بخار على وجهك وعنقك قبل تقشير البشرة.

3. اغسلي وجهك بالغسول المناسب لبشرتك مرة بعد الاستيقاظ ومرة قبل النوم.

4. اهتمي بترطيب بشرتك باستخدام العسل أو عصير البرتقال الطازج بعد تنظيفها.

5. استخدمي كريم الحماية من الشمس المناسب قبل الخروج من المنزل بنصف ساعة، ولا تنسي وضعه على يديك مع إعادة تطبيقه كل ساعتين.

6. احرصي على شرب كوبين من الماء في الصباح مع شرب كوب إضافي كل ساعة.

7. تناولي ثمرة من الفاكهة الطازجة قبل كل وجبة.

8. تناولي كوباً من الحليب الطازج قبل وجبة الإفطار، فالحليب يحتوي على فيتامين(B) المفيد للبشر

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