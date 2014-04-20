وزارة الزراعة : 8.7 مليون طن حجم الإنتاج المتوقع من القمح

كشف تقرير رسمي مشترك أصدرته وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والدولة للبحث يالعلمى نتائج حصر وتصنيف مساحات القمح المنزرعة فى الدلتا والوادى للعام الحالى، والتى بلغت 3 ملايين و197 ألفا و729 فدانا، بحجم انتاج متوقع يبلغ حوالى 8.7 مليون طن.

وأوضح التقرير أن إجمالى مساحات القمح المنزرعة فى مناطق الدلتا بلغت مليونا و923 ألفا و88 فدانا، بينما كانت مساحته فى مناطق الوادى مليونا و265 ألفا و643 فدانا، فيما من المتوقع أن تصل إنتاجية الفدان إلى 19 أردبا (ما يعادل 8ر2 طن للفدان).

وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى في تصريح له اليوم الأحد أن الوزارة ومراكز البحوث تكرس جهودها لتحقيق إنتاجية عالية من محصول القمح هذا العام عن طريق الحقول الارشادية، والتى تم تنفيذها بجميع قري مصر، والتى بلغت لأول مرة أكثر من 7 آلاف حقل إرشادى بجميع قري ومحافظات مصر، سواء كانت عن طريق مركز البحوث الزراعية ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح أو بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، مما يتيح نقل الممارسات وحزم التوصيات الفنية بسهولة ويسر لجميع مزارعى القمح.

وأشار إلى أنه تم إعداد الحصر والتوزيع المساحى والجغرافي للقمح باستخدام بيانات الأقمار الصناعية وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء وقطاع الشئون الاقتصادية التابع للوزارة.

وفى سياق متصل، كشف التقرير عن أن إجمالى مساحة الأراضى المنزرعة بمحصول البرسيم بلغت مليونا و294 ألفا و69 فدانا، بواقع 809 ألاف و189 فدانا بمناطق الدلتا، و484 ألفا و880 فدانا بمناطق الوادى.