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انتشار أمنى مكثف على الكنائس بالفيوم لتأمين احتفالات أعياد القيامة

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انتشار أمنى مكثف على الكنائس بالفيوم لتأمين احتفالات أعياد القيامة انتشار أمنى مكثف على الكنائس بالفيوم لتأمين احتفالات أعياد القيامة

إجراءات أمنية مشددة لتأمين الكنائس – صورة أرشيفية

انتشرت أجهزة الأمن بكثافة فى محيط الكنائس والأديرة بمحافظة الفيوم لتأمينها ، تحسباً لوقوع أى أعمال من شأنها تعكر صفو الاحتفال بعيد القيامة ، وأقامت أجهزة الأمن بوابات إلكترونية على كافة الكنائس بالمحافظة لتفتيش المواطنين أثناء دخولهم إلى الكنائس .

كما أقامت قوات الأمن كردونات أمنية حول محيط الكنائس بالمحافظة ، وانتشرت سيارات الإطفاء والإسعاف أمام بعض الكنائس كنوع من أنواع التأمين .

فيما قامت قوات الأمن بنشر عدد من الكمائن بالقرب من الكنائس المهمة وسط مدينة الفيوم ودير العزب وأيضا تأمين المنشآت الحيوية مثل مديرية الأمن وأقسام الشرطة والمستشفيات .

فى الوقت نفسه أُبدى عدد من أقباط الفيوم سعادتهم لتأمين الكنائس خاصة مع تواجد عشرات من المسلمين بجوارهم لتأمين الكنائس مع رجال الشرطة ولتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد .

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