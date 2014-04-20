جامعة بني سويف تحصد ثمان ميداليات في دورة “الشهيد الرفاعي” الـ41

أعلنت جامعة بني سويف برئاسة د أمين لطفي، عن فوزها بعدد ثمان ميداليات أثنين ميدالية ذهبية وأربعة ميدالية فضية وعدد أثنين ميدالية برونزية في مسابقة الشهيد الرفاعي رقم (41).

وأعرب رئيس الجامعة: عن سعادته بهذا الفوز؛ مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس الجهد المبذول من إدارة الجامعة وقياداتها في مجال رعاية الشباب وحرصها على الاهتمام بالأنشطة الرياضية وتفعيلها في كافة المجالات لما لها من دور حيوي في خلق أجيال جديدة من المبدعين والمتميزين في مختلف التخصصات ،وأن هذا لم يكن وليد الصدفة بل بالعزيمة الصادقة والجهد المتواصل للنهوض بالجامعة أملاً في الحفاظ على هذا المستوى، والوصول إلى مكانة أعلى وأرقى بإذن الله.

وأضاف د.أحمد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن هذه الدورة هي دورة رياضية تقام سنويًا لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية يشارك فيها 35 جامعة منها 24 حكومية و11 خاصة بإجمالي عدد 3885 طالب وطالبة.

وأشار عبد الخالق إلى أن عدد الألعاب يتجاوز (39) لعبة من الألعاب الرياضية هي (ألعاب قوى – سباحة – غطس – تجديف – تنس طاولة – تنس ارضي – اسكواش – كاراتيه – تايكوندو – جودو – سلاح – ملاكمة – مصارعة – كمال أجسام – رفع أثقال – جمباز).

وأوضح الحكم الدولي محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب بالجامعة أن الدورة يشترط فيها إلا يزيد عمر الطالب عن 28 عامًا في 1 مارس 2014، كذلك لا يسمح بالاشتراك لأي لاعب صدر ضده قرار إيقاف أو حرمان من اتحاد اللعبة المختصة أياً كان هذا الإيقاف خلال فترة إقامة الدورة حتى تنتهي فترة الإيقاف، ويسمح لكل طالب أو طالبه الاشتراك في لعبة جماعية وأخرى فرديه، وكذلك يجب على الطلاب المشاركين أن يكونوا لائقين طبيًا.

كما أعلن فاروق عن حصول الجامعة على المركز الرابع في مهرجان الطيارات الورقية الذي أقيم بمحافظه الفيوم .