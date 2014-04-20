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وكيل حقوق المنوفية : تحصين قرارات العليا للانتخابات يهدف الى استقرار مصر

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وكيل حقوق المنوفية : تحصين قرارات العليا للانتخابات يهدف الى استقرار مصر وكيل حقوق المنوفية : تحصين قرارات العليا للانتخابات يهدف الى استقرار مصر

جامعة المنوفية

قال الدكتور أبو الخير عطية، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليس جديدًا، لأنه كان موجوداً في الانتخابات الماضية ودستور 2012، خاصة أن هذه اللجنة تشكل من أكبر خمس قضاة على مستوى محاكم ، ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأكد أبو الخير، خلال الندوة التي نظمها المجمع الإعلامي بشبين الكوم بمدرج كلية الحقوق بالمنوفية بعنوان “تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات”، أن هذا التحصين هدفه استقرار البلاد، مشيراً إلى أنه من الممكن الطعن على قرارات اللجان العامة والفرعية في المحافظات في حال وجود أي مخالفات أثناء الانتخابات، لافتاً إلى أن هذا اللغط بهدف التشكيك في نزاهة قرارات اللجنة.

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