وزير الأوقاف يوافق على تجديد إعارة 59 إماما بسلطنة عمان

وافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على تجديد إعارة 59 إماما للعمل بسلطنة عمان تلبية لطلب الدكتور عبد الله السالمى وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان بالسماح لهؤلاء الأئمة باستمرار العمل بوزارة الأوقاف العمانية، وذلك فى إطار التعاون الدينى بين البلدين.

كما قررت الوزارة بدء اختبارات المتقدمين لوظيفة مدير إدارة بالوزارة يوم بعد غد الثلاثاء ولمدة شهر لإختيار أفضل العناصر للقيام بمهام الدعوى وفقا للمنهج الأزهرى المعتدل، كما قرر الوزير تعيين محمد يونس وكيلا للوزارة لشئون الدعوة والبر بمحافظة الفيوم.

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