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نائب بتيار المستقبل : اتجاه قوى “14 آذار” لتسمية جعجع لرئاسة الجمهورية

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نائب بتيار المستقبل : اتجاه قوى “14 آذار” لتسمية جعجع لرئاسة الجمهورية نائب بتيار المستقبل : اتجاه قوى “14 آذار” لتسمية جعجع لرئاسة الجمهورية

 

 

أكد عضو كتلة تيار المستقبل في البرلمان اللبناني النائب باسم الشاب أن هناك اتجاها لتسمية رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مرشح لقوى “14 آذار” إلى منصب رئاسة لبنان بدعم من تيار المستقبل.

وقال الشاب في تصريحات له اليوم الأحد “إن ردات الفعل على ترشيح جعجع لم تكن في محلها، معتبرا أن الفكر السياسي الراشد ينتقد الفكرة وليس الشخص، مشددا على وجوب إغلاق باب الماضي وفتح باب مصلحة لبنان واللبنانيين”.

ولفت إلى أن وقائع جلسة الانتخاب يوم الأربعاء المقبل تعود أيضا لما سيقوم به الفريق الآخر، مضيفا أن الوضع يعتمد كذلك على موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، مشيرا إلى أن العوامل التي أدت إلى تشكيل بعد فنرة طويلة هي التي ستنتج رئيس جمهورية وفاقيا.

ونوه بوجود نوع من المصالحة بين المسيحيين والمسلمين، لافتا إلى أن المصالحة التي لم تحدث هي بين المسيحيين أنفسهم، مبديا الأمل في أن لا تكون معركة رئاسة الجمهورية معركة فريق ضد فريق.

ووصف الشاب، رئيس الجمهورية في لبنان بأنه رمز الوجود المسيحي في الشرق بحيث لا يمكن عدم ربط الانتخابات الرئاسية بأزمة الوجود المسيحي في الشرق، ما على أن انتخابات الرئاسة هذه المرة تجرى في ظل إنعدام النفوذ السوري تقريبا، وأن الدور النافذ أصبح لايران عبر حزب الله.

ا.ش.ا

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