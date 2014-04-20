إحالة بلاغ يتهم مدير نيابة دمياط بإهانة أحد المحامين إلى التفتيش القضائي

أحال مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حامد عبد الله، الشكوي المقدمة من أحمد عبد السلام الريطى، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ضد مدير نيابة بندر دمياط، إلي النائب العام المساعد لقطاع التفتيش القضائي للتحقيق في اتهامه بالتعدى عليه بالقول وإهانته أثناء تأدية عمله بالنيابة العامة.

ذكر مقدم الشكوى رقم 338 شكاوى الأمانة العامة، أنه قدم بتاريخ 20 يناير الماضى بلاغاً للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد خالد جمعة، مدير نيابة بندر دمياط، قيد برقم 1062 لسنة 2014 عرائض، اتهمه فيه بالتعدى عليه بالقول وإهانته أثناء قيامه بمهام عمله كمحامى، إلا أنه لم يتم التحقيق فيه حتى الآن.

وقال “الريطى” إنه قبل تحرير البلاغ أرسل تلغرافات إلى النائب العام، ورئيس التفتيش القضائى، والمحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، بخصوص وقائع تلك الشكوى التى حدثت مطلع شهر يناير، ولم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى ضد مدير النيابة.

وطالب فى نهاية الشكوى رئيس مجلس القضاء الأعلى بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح التحقيق فى الإهانة التى وقعت عليه من قبل مدير نيابة بندر دمياط، بالإضافة إلى فتح التحقيق للوقوف على أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية.