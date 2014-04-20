الإسماعيلي يتجه لضم مهاجم برازيلي

يتجه النادي الإسماعيلي للتفاوض مع أحد المهاجمين البرازيليين من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل الذي يسعى فيه للمنافسة بقوة على درع الدوري الممتاز.

وكشف محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي عن أن اللاعب رشحه للفريق البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "ريكاردو يرى في اللاعب مستقبلا للفريق لأن سنه صغير ويتناسب في أدائه مع أسلوب الإسماعيلي".

وأضاف "وافقت على التفاوض مع اللاعب بعد نهاية الموسم وبعد التعرف على مستواه، في إطار الرغبة التي نسعى لها في تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بلاعبين من أصحاب الخبرة".

وأوضح "الإسماعيلي سوف يسعى خلال الفترة الحالية للانتهاء من إتمام التعاقد مع عدد من العناصر المحلية من أصحاب الخبرة، وبعد موافقة ريكاردو على مستواهم الفني والبدني وقدرتهم على التأقلم مع طريقة لعب الدراويش".