نجوى كرم: أقوم بمصلحتي كما روتانا تفعل مصلحتها

بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية في لبنان، أحيت الفنانة نجوى كرم حفلاً ناجحاً في فندق "الريجنسي بالاس"، وبرغم الإقبال الخجول على الحفلات بفعل ما يمر به البلد من فراغ رئاسي وأوضاع سياسية صعبة، نجحت نجوى في كسر الفراغ الحاصل على الساحة الفنية بحفلها أمس.

نجوى ورقة رابحة وشباك تذاكر للحفلات حسبما ما صرح به متعد الحفلات الشاب روك حكيم، مشيراً غلى أن لا خطورة في المجازفة بحفلة تحييها نجوى كونها ستكون رابحة، وبعد قيامنا بالإعلان عن حفلها نفذت البطاقات في ثالث يوم، طبعاً دون اللإقلال من شأن الفنان ناجي الأسطا.

بدأ الحفل الفنان ناجي الأسطا بتقديم أجمل أغانيه، وأغنيته الوطنية الأخيرة التي تلقى رواجاً كبيراً عبر الإذاعات اللبنانية كونها تحاكي الأديان والطوائف في لبنان.

صعدت نجوى المسرح عند الساعة الواحدة ليلاً تقريبا مصحوبة بأغنيتها الشهيرة "شمس الغنية" التي باتت نشيداً تفتتح فيه نجوى معظم حفلاتها، وبعدها رحبت نجوى بالحضور وعايدته بمناسبة عيد الفصح، وقدمت بدلة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وتراقص الحاضرون على أغانيها دون مللّ.

نجوى تعرف كيف تكون ملكة على المسرح، وهي بدت مرتاحة جداً، ولم يخنها صوتها للحظة، وهذا ما بدا واضحاً خلال وقوفها على المسرح بكل ثقة، ووصفها البعض بأنها تأكل السرح خصوصاً عندما تغني على أنغام الطبلة.

كما توقفت نجوى عند أغنية "ما في نوم" وانتقاد البعض لها على استخدام الطبلة بصوتها فقالت: "مش شغلتي دق عالطبلة، بس أنا بعرف rythme الطبلة.

وبعد انتهاء حفلها التقت نجوى أهل الصحافة الذين كانوا بانتظارها في صالون الفندق، أكدت نجوى في حديث لـ"سيدتي نت" أنها تشعر أنها معنية بهذا العيد، وهي بالعادة لا تغني في عيد الفصح والميلاد، وإنما أرادت هذه المرة أن تشارك الناس فرحتها بالعيد، وان كان من على المسرح.

واعتبرت أن العيد يعني فرحة وبسمة، ولا يجب ان يكون شعاره الحزن، وكفانا أحزاناً في هذا البلد وعلينا أن نفرح.

وبعد أن كشف المخرج اللبناني فادي حداد لـ"سيدتي نت" بأن "روتانا" تعرقل إنتاج كليب أغنية "يا يما" قالت: "طالما هو عنون هذا الأمر فهذا صحيح، وأنا قمت بهذه الأغنية و"روتانا" أحبت أن تكون المنتجة. وعندما يصبح هناك أخذ وعطاء يصبح هناك مماطلة وتصبح حسابات الفنان وتخطيطاته عكس حسابات الشركة، لذلك لا يمكنني الا أن أقوم بمصلحتي كما روتانا تعمل مصلحتها.

وعن الهجوم الذي تتعرض له في الفرة الأخيرة من الملحن سمير صفير والفنانة مي حريري رفضت نجوى الكلام، واكتفت بالقول: "سأكمل إلى الأمام ولا أحب أن أنظر إلى الخلف ويقال من طعنك في الخلف فيعني أنك في المقدمة".

ووجهت نجوى كلمة لمعجبيها وصفتهم فيها بأنهم جمهور ومعسكر لا يستهان بهما ومحامون، وهم من دون مقابل ويشكلون خطراً على كل من يحاول التقرب منهم.

حداد: ليس ذنبي عدم تصوير "يا يما"

التقى "سيدتي نت" المخرج فادي حداد الذي أكد أن تنفيذ كليب أغنية "يا يما" لا يقف عنده، وهو قام مسبقاً بتجهيز القصة والديكور، انما لم تتم الموافقة من "روتانا" وهذا ما أريد تبريره لكل فانز نجوى".

تابعوا ماذا قال ناجي ولقطات من حفل نجوى بالفيديولاحقاً على سيدتي نت

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