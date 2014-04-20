طفل حلاوة روح: "طنط هيفا زعلت وأنا تعرضت للضرب بسببها"

أكّد الطفل كريم الأبنودي بطل فيلم "حلاوة روح"، والذي أدّى ظهوره في العمل إلى جدل كبير، إنّه مندهش من تصرّف الرّقابة بوضع عبارة "للكبار فقط"، على لافتة الفيلم، موضحاً أنّ العمل لا يستدعي ذلك نهائياً.

وأوضح خلال إطلالته على قناة المحور المصرية في برنامج 90 دقيقة، أنّ من حق أي شخص مهاجمة الفيلم كما يريد، داعياً كل شخص لا يعجبه الفيلم إلى عدم قصد صالات السينما لمشاهدته، وأشار إلى أنّه تحدّث مع "طنط" هيفا كما دعاها، قائلاً إنّها حزينة جداً لأن

الفيلم لم يأخذ حقه في العرض، وتابع الأبنودي أنّ الفيلم كلّف كثيراً، واعتبر إنّه "حرام" منع عرضه الآن، مضيفاً: "أنّ ما فعلناه هو توصيل رسالة توعية للجمهور بالحرص على أبنائهم".

وكشف الأبنودي إنه بسبب هذا الفيلم، تلقى ضرباً مبرحاً من أهالي أحد المناطق، عندما تدخّل لحل شجار وقع بين شخصين حيث تجمّهر حوله الكثيرين من الأهالي وعمدوا إلى سبّه وضربه، ضرباً مبرحاً بسبب دوره في الفيلم.

وفي سياق متّصل وحول ما قيل عن انتهاك حقوق الطّفل في هذا الفيلم تسأل المنتج محمد السبكي خلال لقائه مساء أمس مع الإعلامي محمود سعد، أين الانتهاك للطفولة، والأطفال في مصر يعيشون حياة معذّبة وبائسة كما إنّ البعض منهم ينامون على الأرصفة؟، موضحاً انّه

لو تقرر إعادة عرض الفيلم بحذف بعض المشاهد، فما كان أنّ يرفض ذلك، لكن شددّ أنّ الخيار في النّهاية للمخرج سامح عبد العزيز، واعتبر السبكي أنّ فيلمه سوف يكون من أهم أفلام السينما المصرية.

يذكر أنّ الظهور الأول للطفل كريم الأبنودي كان أيضاً مع الفنانة هيفا وهبي في فيلم "دكان شحاته"، للمخرج خالد يوسف.

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