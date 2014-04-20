أخبار عاجلة

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم -
بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة -
واشنطن توقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان -
معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أخيراً الفنّان محمد منير يودّع العزوبية

Google+ Print
أخيراً الفنّان محمد منير يودّع العزوبية أخيراً الفنّان محمد منير يودّع العزوبية

بعد سنوات طويلة من العزوبية قرر أخيرا الفنان المصري محمد منير  أنّ يعلن زواجه من إحدى الفتيات النوبيات المقيمات بلندن.

ولم يقم منير حفل زفاف ضخم مثلما كان متوقع من فنان بحجم نجوميته، حيث فضّل عقد قرانه بعيداً عن أي صخب إعلامي، ومن المقرر أنّ يسافر إلى إحدى الدّول الأوربية لقضاء شهر العسل على أنّ يعود ويواصل نشاطاته الفنّية.

 

ولقد تأكّد خبر زواج منير بعد أنّ تداولته مواقع التّواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر قبل أيام على إعلانه رسمياً. 

 

تابعوا أيضاً
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي