أخيراً الفنّان محمد منير يودّع العزوبية

بعد سنوات طويلة من العزوبية قرر أخيرا الفنان المصري محمد منير أنّ يعلن زواجه من إحدى الفتيات النوبيات المقيمات بلندن.

ولم يقم منير حفل زفاف ضخم مثلما كان متوقع من فنان بحجم نجوميته، حيث فضّل عقد قرانه بعيداً عن أي صخب إعلامي، ومن المقرر أنّ يسافر إلى إحدى الدّول الأوربية لقضاء شهر العسل على أنّ يعود ويواصل نشاطاته الفنّية.

ولقد تأكّد خبر زواج منير بعد أنّ تداولته مواقع التّواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر قبل أيام على إعلانه رسمياً.

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