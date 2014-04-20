"سيدتي نت" تكشف رياضات النجوم المفضلة وأسرار نظامهم الغذائي

خلال فعاليات حملة «سيدتي» ضد السمنة والتي تتعهد بالاستمرار في التوعية والتحفيز لكافة القطاعات المعنية للعمل على تكريس نمط حياة صحي للأفراد يساعدهم على تصحيح مفاهيم مغلوطة في التغذية، والتوقف عن بعض العادات اليومية، التي لا تساعد على النشاط والحيوية، التقينا ببعض المشاهير العرب والعالميين وسألناهم عن رياضتهم المفضلة وأسلوبهم في تناول المأكولات؟ وكانت هذه الإجابات:

عمرو دياب: برنامجي الغذائي والرياضي

يقول الفنان عمرو دياب: «بالتأكيد، المحافظة على الصحة والرشاقة تحتاج إلى مجهود كبير، وأيضاً إلى وقت طويل للوصول إلى الشكل الجميل، واللياقة التي أنا عليها الآن، فأنا أمارس التمارين الرياضية لمدة ثلاث ساعات يومياً، بطبيعة الحال أنا إنسان نباتي، وأحاول على قدر الإمكان التقليل من الكربوهيدرات والسكريات، ويوجد على الموقع الخاص بي قسم مختص بالصحة واللياقة البدنية، وفيه كل التمارين والنظام الغذائي الخاص الذي أتبعه، ويشاركني الجمهور بالعديد من النصائح، وأنا سعيد بمشاركات الجمهور بهذه النصائح الشهرية».

فايز السعيد: ركوب الدراجات

الفنان فايز السعيد يقول: «في يوم من الأيام كان وزني 125 كيلو غراماً، وحرقت كل هذه السموم من خلال الرياضة، أعترف بأنني عانيت في البداية كثيراً، لأنني كنت أحب الأكل جداً، لكن مع مرور الوقت والإرادة القوية قررت أن أعوّد معدتي على تناول وجبات معينة، وبكميات معينة تتقبّلها.

وبدأت من جديد في اتباع «ريجيم» مع ممارسة رياضة ركوب الدراجات والتمارين السويدية، والركض مع السباحة، فتلك الرياضات تحرق الشحوم وأي زوائد موجودة في الجسم، ورغم أنني غير محترف في رياضة ركوب الخيل، لكنني أحاول أن أتعلّمها».

مكسيم خليل: هذه نصيحتي للناس

الفنان مكسيم خليل قال: «أنصح الناس بالمشي والرياضة. مازحاً: بينما أقول لهم «إذا كنتم تحبون الأكل كلوا» لكن بكميات معقولة، أنا شخصياً أحب الأكل ولكن بالمقابل أحب الرياضة والذهاب إلى النادي الصحي».

راغب علامة: سر الشباب والرشاقة

بدوره، قال راغب علامة: «الذي يعاني من وزن زائد لا يستطيع معرفة معنى كلمة رشاقة إلا مع خسارة هذا الوزن الزائد، فالذين يعانون من السمنة ليس لديهم القدرة على التحكم بغذائهم ونوعية الأطعمة التي يتناولونها، لذلك نراهم يشعرون كأنهم يحملون «كيس رمل» على ظهرهم، وحركتهم بطيئة، ولو أنهم تخلصوا من «كيس الرمل» هذا، سيشعرون بجمال الحياة، وأنا شخصياً في فترة من الفترات زاد وزني كيلوغرامين، فمرضت نفسياً، وأصبحت أضاعف ممارسة الرياضة حتى أخسرهما مجدداً، لأن السمنة مرض يجب محاربته، لذلك أمارس الرياضة يومياً، وأنتبه إلى ما أتناول من أطعمة، وهذا يجعلني أحافظ على شبابي ورشاقتي، إذ أمارس رياضة الركض وأحياناً التمارين السويدية، واليوغا أيضاً، أما ولداي خالد ولؤي فلهما رياضتهما المفضلة. خالد يمارس رياضة كرة القدم ولؤي التنس».

نانسي عجرم: فكرة جميلة

«هذه فكرة جميلة لدعم وتشجيع الناس والانتباه أكثر على حالهم ووزنهم»، هكذا استهلت الفنانة نانسي عجرم حديثها لـ«سيدتي» مضيفة: «هذا موضوع إنساني، لأن السمنة شيء غير صحي وتسبّب العديد من المشكلات، وللحفاظ على صحة الإنسان يجب أن ينتبه إلى أكله ووزنه ويمارس الرياضة والحركة الدائمة، فانا أواظب على الرياضة في النادي الصحي يومياً لذلك أحافظ على وزني ورشاقتي».

رامي عياش: "الجيم" وكرة القدم

كما يواظب الفنان رامي عياش على التمارين في النادي الصحي، على الرغم من أنه في الفترة الأخيرة زاد وزنه، لكن كان ذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في قدمه أثناء ممارسته رياضة كرة القدم، وهي رياضته المفضلة.

ميريام فارس: الأيروبيك والباليه

تقول الفنانة ميريام فارس: «أركز على ممارسة رياضة «الأيروبيك» بالدرجة الأولى وفي مدة تتراوح ما بين ساعة وثلاث ساعات يومياً، إلى جانب عدة أنواع أخرى من الرياضة التي تعتمد بشكل أساسي على الرشاقة، وهو ما أحتاج إليه كثيراً في عملي لأبقى في أفضل حالة ممكنة، بالإضافة إلى أنني أحب الرقص كثيراً خاصة «الباليه».

حسين الجسمي: المشي والركض

الفنان حسين الجسمي قال: «أنا أدعم أي حملة تعنى بالصحة والشباب والمجتمع، وأشد على أيدي القائمين عليها، وأقف إلى جانب «سيدتي» في هذه الحملة، وأنصح الجميع بالحفاظ على الصحة، لأنها كما يقولون «تاج على رؤوس الأصحاء». وأتمنى الصحة للجميع. فأنا أمارس رياضة المشي والركض، وأتناول ما أحب من أطعمة ولكن بكميات محدودة».

ديبيكا: لم أفعل أي شيء زيادة لإنقاص وزني

نجمة بوليوود ديبيكا بادكون قالت لـ«سيدتي»: «أنا بطبعي شخص رياضي وأستمتع بممارسة الرياضة، وأعتبرها من الضروريات المهمة في حياتي، ولم أفعل أي شيء زيادة لإنقاص وزني، فيومياً أذهب إلى النادي الصحي وأواظب عليه بشكل مستمر».

بريانكا شوبرا: أواظب على النادي الصحي

من جهتها، قالت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا لـ«سيدتي»: «أنا بطبيعتي الجينية نحيفة وجسمي من النوع الذي يحرق الدهون باستمرار وبسرعة، بالإضافة إلى أنني أواظب على ارتياد النادي الصحي، وهذا يساعدني كثيراً على الاحتفاظ برشاقتي وصحتي».

الصحة أهم بكثير من الأكل، وأشكر «سيدتي» على تبنيها تلك الحملة للتوعية، وبالنسبة لي، أنا أمارس الرياضة يومياً، وأكثر من تناول السلطات والشوربة. والأطعمة التي يتخللها الدسم بعيدة كل البعد عن منزلنا».

لجين عمران: الرقص الشرقي

المذيعة لجين عمران قالت: «السمنة أصبحت مفرطة ومنتشرة بشكل كبير، وتتسبّب في بعض الأمراض المزمنة، مثل السكري، ومؤخراً لاحظنا انتشار السمنة بين الأطفال الصغار، لذلك من الواجب علينا أن نساهم في مثل هذه الحملات للتوعية، ويجب على الوالدين وأيضاً المدارس أن يتابعوا هؤلاء الصغار، وأنا أتبع رياضة المشي والسباحة وبعض التمارين، بالإضافة إلى الرقص الشرقي، فهو يحرك الجسم بالكامل».

نورهان وزوجها: هوس الرياضة

تقول الفنانة نورهان: «أنا وزوجي يومياً نمارس الرياضة في النادي الصحي، ونهتم كثيراً بتناول الطعام الصحي، ولأن الأكلات العربية تسبب السمنة، لذلك نحاول الابتعاد عنها».

عدنان ديراني زوج الفنانة نورهان قال من جهته: «عيناي دائماً على نورهان، فهي فنانة ويجب أن تكون دائماً مهتمة بإطلالتها، خاصة وأن لديّ هوساً بالرياضة يومياً. فالرياضة مهمة والنحافة أهم، ونورهان ملتزمة كثيراً بهذا الموضوع».

مريم حسين: أبتعد عن الوجبات السريعة

أما الفنانة مريم حسين فتقول: «أولاً، أشكركم على فكرة الحملة، لأنها تخصّ الصحة واللياقة، ولسنا الوحيدين في الوطن العربي من يعاني من مشكلة السمنة، حتى في الدول الأوروبية منتشرة، لأنهم يتناولون الوجبات السريعة أكثر منا كعرب، ولذلك أنا دائماً أبتعد عن الوجبات السريعة وأواظب على شرب المياه وأكل السلطات بكثرة، والأهم هي ممارسة الرياضة».

نجوى وتامر والمواظبة على الرياضة

من النجوم الذين يواظبون على الذهاب إلى النادي الصحي يومياً، نجوى كرم التي تمارس التمارين الرياضية بالإضافة إلى رفع الأوزان الحديدية الثقيلة، وتامر حسني أيضاً الذي يمارس رياضة الجري لساعات طويلة يومياً ورفع الأوزان إلى جانب مواظبته على النادي الصحي

هيفاء وهبي: "الجيم" وتخفيف العشاء

تقول الفنانة هيفاء وهبي: «دائماً يجب أن أحافظ على رشاقتي ووزني». لذلك، هي تواظب على ارتياد النادي الصحي يومياً مع شرب المياه بشكل كبير وتخفيف وجبة العشاء».

وائل كفوري: التنس

أما الفـنـان وائـل كفوري فهو شغوف بلعبة التنس. لذلك، فهو يمارسها يومياً ومنذ سنوات طويلة. ولديه ملعب خاص ذات أرضية صلصالية يتـدرب عليهـا مـع أصدقائه. ويقول وائل دائماً عن تلك اللعبة إنها ممتعة وترفع من روحه الرياضية.

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