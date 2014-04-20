نجوم قتلتهم الإشاعات

يطلق الكثير من الأخبار المضلّلة عبر الإنترنت، التي تعلن عن وفاة بعض أهم مشاهير العالم، فيما تكون أهدافها تشويه صورة هؤلاء المشاهير أو إثارة الذعر في نفوس معجبيهم.

فمن هم أبرز مشاهير العالم الذين تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاتهم، وقاموا بعدها على الفور بنفي الخبر؟

1- Wayne Knigh: تناقلت الإشاعات وفاة الممثل الكوميدي الشهر الماضي، بعد أن صدمته حافلة كبيرة أدّت إلى وفاته. وعند سماع Knigh الإشاعة، نشر تغريدة على تويتر يؤكد فيها أنّه ما زال على قيد الحياة.

2- Reba McEntire : تداولت المواقع الالكترونية في العام 2012خبر وفاة الممثلة الأمريكية. وما أنّ سمعت Reba بالخبر، حتى نشرت صورة كرتونية لها على صفحتها الخاصة على موقع تويتر تبشّر محبّيها بأنّها ما زالت على قيد الحياة.

3- Morgan Freeman: طالت الممثل الأمريكي الحاصل على جائزة أوسكار إشاعات عن وفاته مرّات عدّة، ولكنه كان دائماً يبشّر محبّيه بأنّه بخير وأن الخبر ليس صحيحاً.

4- Russell Crowe : تمّ تداول رسالة إلكترونية عبر الإنترنت عن وفاة الممثل الأمريكي، إثر سقوطه من على أحد الجبال في أستراليا . بعد ذلك، غرّد الممثل قائلاً " لا أعرف كيف وصلت إلى هناك".

5- Chloë Grace Moretz : تلقّت الممثلة الأمريكية فجأة العديد من الاتّصالات للاطمئنان على صحتها بعد انتشار خبر وفاتها، وبعدها طلبت على الفور من ناشري هذه الإشاعة عدم تكرار ما فعلوه، ووصفتهم بالأشخاص المرضى.

6- Britney Spears : تناقلت إشاعة على صفحات الفيس بوك في العام 2009 تخبّر عن وفاة المغنّية الأمريكية، ولكن على الفور طمأن المتحدث باسمها أنّ الخبر كاذب وهي بصحة جيدة.

7- Aaron Carter : انتشرت إشاعة على مواقع التّواصل الاجتماعي تطال الممثل الأمريكي وتعلن عن وفاته، ولكنه فور معرفته بالخبر نشر على موقع تويتر تغريدة يقول فيها أنّه بخير.

8- Russell Brand : أطلقت إشاعة وفاة الممثل الكوميدي في العام 2012، تقول بأنّ الممثل اصطدم بشجرة عندما كان يمارس رياضة التّزلج، ما أدّى إلى وفاته على الفور، وبعدها نشر الممثل تغريدة طمأن بها الجميع، كما نشر رابط الموقع الذي قام بالترويج لهذه الإشاعة.

9- Charlie Sheen : استخدم خبر وفاة الممثل الأميركي في العام 2011، لأغراض تسويقية حيث جاء الخبر على شكل رابط ينقل المستخدم إلى أحد المواقع الاكترونية، فيما قامت زوجته السابقة Denise Richards بنفي الخبر عبر تويتر.

10- Austin Russell : تناقلت إشاعات الشهر الماضي عبر الإنترنت عن وفاة الوجه التلفزيوني الأمريكي المعروف، فيما بدأ محبّوه ومعجبوه برثائه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلاّ أنّ Russell غرّد على تويتر بالقول إنّه ما زال على قيد الحياة.

11- Dwayne Johnson : أطلقت إشاعة وفاة الممثل الأمريكي في العام 2011 أثناء تصويره لأحد أفلامه في نيوزيلندا، إلا أنّه غرّد على موقع تويتر غاضباً من الذين أطلقوا هذه الإشاعة. ولقد تكررت إشاعة وفاته الشهر الحالي وقام بنفيها على الفور أيضاً عبر تويتر.

12- Usher : تناقلت إشاعات عن وفاة المغنّي الأمريكي في العام 2012 عبر الإنترنت، وجاء هذا الخبر بعد إعلان وفاة ابن زوجته أثناء قيامه برياضة التزلّج. فغرّد Usher من بعدها قائلاً "كان يجب أنّ أكون ميتاً وفي الجنّة، ولكني مازلت على قيد الحياة".

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