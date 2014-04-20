"المرأة العربية" تعقد دورتها التدريبية الخامسة لإعداد وتقييم مشروعاتها

تعقد منظمة المرأة العربية يوم الأحد القادم، الدورة التدريبية الخامسة حول " مبادئ إدارة وتقييم المشروعات الموجهة للمرأة العربية " وذلك على مدار خمسة أيام بالقاهرة.

وصرحت الدكتورة شيخة سيف الشامسى المدير العام للمنظمة، بأن هذه الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المشروعات الموجهة للمرأة العربية فى المنطقة العربية من خلال إشاعة مفهوم التقييم وأهميته والمنهجية العلمية لإجرائه بما يؤدى إلى نشر ثقافة تقييم المشروعات بين العاملين فى مجال المشروعات الموجهة للمرأة.

وأشارت إلى أن فكرة عقد هذه الدورات جاءت بناء على نتائج تقرير (واقع ومستقبل مشروعات نهوض المرأة العربية) والذى أظهرت نتائجه أن معظم المشروعات الموجهة للمرأة فى المنطقة العربية تواجه مشكلات فى النمط الذى تدار به كما أنها لا تعر انتباها لعملية التقييم رغم أهميتها، ما يؤثر سلبا على كفاءة المشروعات.

وأوضحت أن الدورة تستهدف إكساب المشاركين مهارات وآليات إدارة المشاريع الموجهة للمرأة العربية وكيفية تطبيقها على مشاريعهم الخاصة، وتعتبر الجزء الأول من دورة ذات شقين ينصب الشق الثانى على تأهيل نفس مجموعة المتدربين ليكونوا مدربين فى الموضوع.

يشارك فى الدورة، ممثلون من كافة الدول الأعضاء بواقع متدربين اثنين من كل دولة عضو بالمنظمة يعملان فى مجال تخطيط وإدارة المشروعات الموجهة للمرأة، أحدهما من الآلية الوطنية المعنية بالمرأة فى دولته، والآخر من المجتمع الأهلى، ويتضمن البرنامج التدريبى محاور نظرية وتطبيقات عملية عن كيفية تخطيط وتنفيذ وتقييم المشروعات .

يذكر أن هذه الدورة، هى الخامسة فى سلسلة دورات التدريب على مبادئ إدارة وتقييم المشروعات التى انطلقت فى عام 2009 تفعيلا لتوصيات تقرير "واقع ومستقبل مشروعات المرأة العربية " الذى أصدرته المنظمة عام 2008 وتضمن الدروس المستفادة من خبرة مشروع الدراسات المسحية للمشروعات الموجهة للمرأة فى الدول الأعضاء بالمنظمة والذى استهلت به المنظمة عملها، حيث كان من أهم القضايا التى لفت التقرير الانتباه إليها ما يتعلق بضعف ثقافة التقييم لدى القائمين على المشروعات الموجهة للمرأة وافتقارهم فى كثير من الأحيان للمبادئ الأساسية لإدارة المشروعات، مما دفع المنظمة للمبادرة بتنظيم هذه الدورات لمعالجة هذا القصور.