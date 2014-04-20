فتح حديقة الأورمان و38 غابة شجرية للجمهور فى أعياد الربيع بالمجان

قال الدكتور أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، إن الوزير أيمن فريد أبو حديد، وافق على فتح 38 غابة خشبية للأشجار بمختلف المحافظات، أمام الجمهور فى أيام أعياد الربيع وشم النسيم مجانا، بالإضافة إلى فتح حديقة الأورمان بعد إعادة تأهيل جزء منها، حيث تمت إعادة عرض وتجهيز كل المسطحات الخضراء، وجارى تطوير منطقة ألعاب الأطفال، بالإضافة لافتتاح كافتيريا "الحديقة" وتأهيل دورات المياه، وتطوير جزء من منطقة ملاهى الأطفال وأماكن الجلوس بعد تعرض الحديقة لتلفيات كثيرة من قبل اعتصام النهضة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتشجير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر توفير 14 ألف كيس يعطى لزوار حديقة الأورمان لإلقاء المخلفات، من أجل الحفاظ على نظافة أروقة الحديقة، مناشدا الزائرين بالحفاظ على مظهر الحديقة، من خلال وضع المخلفات فى الأكياس المتوفرة.

وأضاف إبراهيم، أن حديقة الأورمان تستقبل روادها من خلال معرض الزهور المقام حاليا حيث يضم المعرض نباتات الزينة والأصناف النادرة التى لا تقدر بثمن بالإضافة إلى معروضات لكافة المستويات من عدد وآلات وصانعى الأوانى الفخارية والأوانى البلاستكية التى تخدم هذا المجال من الزراعة، وتضم أيضا الحديقة العديد من الأشجار النادرة والمعمرة التى تجاوزت 100 سنة.