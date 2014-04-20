كهرباء شمال القاهرة: استبدال 35 ألف "لمبة" أعمدة إنارة بـ"الموفرة"

أكد المهندس محمد رحيم رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم استبدال 35 ألف "لمبة" بأعمدة الإنارة والكشافات الموجودة بالأحياء التابعة لمنطقة شمال القاهرة.

وأشار "رحيم" لـ"اليوم السابع" أنه تم استبدال اللمبات الأكثر استهلاكا للكهرباء بأخرى أقل وأكثر كفاءة، مشيرا إلى أنه تم استبدال اللمبات الـ250 وات، بأخرى 100 وات، و الـ400 وات بـ250 وات.

وأشاد "رحيم" بحملة اليوم السابع التى أطلقتها بداية الأسبوع الماضى بعنوان "انقذ مصر من الظلام ورشد الاستهلاك"، مطالبًا وسائل الإعلام بتبنى نشر الوعى لدى المواطنين بأهمية وكيفية ترشيد الاستهلاك فى المرحلة الحالية.

وقال إن إدارة شمال القاهرة بدأت بنفسها لتكون قدوة للمواطنين لترشيد الاستهلاك حيث إن الشركة بدأت بترشيد الاستهلاك بالمبنى الرئيسى لها والشركات التابعة لها من خلال تركيب اللوحات الشمسية لإنارة المبانى وتركيب سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية.