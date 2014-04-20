الإعلامى محمد فوده يلتقى أقباط زفتى لتقديم التهنئة فى"عيد القيامة"

التقى الإعلامى محمد فوده، صباح اليوم الأحد، أقباط زفتى، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وسط حضور عدد من الأهالي وأعضاء حملته الانتخابية الذين شاركوه في تقديم التهنئة.

وزار "فودة" عددا من كنائس زفتى وقدم التهئنة بمناسبة عيد القيامة وسط حفاوة بالغة وكان فى استقباله كلا من الأنبا بسادة والأنبا فيليمون و الأنبا ترموس.

وأكد "فوده" تقديره واحترامه للأقباط موضحا المودة التي تربط عائلة فودة بجميع أقباط زفتى ومشاركتهم فى جميع المناسبات والأعياد، مشددا أن الجميع في مصر مسلمون وأقباط إيد واحد و نسيج يعملون من أجل مصلحة الوطن ويتمكنوا من التغلب على كافة الأزمات الصعب التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الماضية .

كما أرسل الإعلامى محمد فوده، برقية للبابا تواضروس و الأنبا بولا متمنيا لهم دوام الصحة.