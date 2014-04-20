تجنبي هذه الأطعمة خلال السنة الأولى من عمر طفلك!

مع تقدّم طفلك الصغير في العمر شيئًا فشيئًا، قد تظنين بأنه قادر على تناول أي طعام تقدمينه إليه. إلا أن الحقيقة أن هناك أطعمة لا يحبذ تقديمها للصغار خلال السنة الأولى من عمرهم ذلك أن جهازهم الهضمي قد لا يكون مستعدًا للتعامل معها مما قد يشكّل خطرًا على صحتهم وحياتهم. إليكِ فيما يلي قائمة ببعض هذه الأطعمة:

الأطعمة التي تسبب الاختناق

كالمكسّرات التي يصعب على الطفل مضغها بسبب عدم اكتمال أسنانه مما قد يسبب له خطر التعرض للاختناق وبعض أنوع الفواكه كالتوت والعنب والتفاح أحياناً ما لم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة ملائمة له. كما تجنبي أطعمة أخرى كالفواكه المجففة مثل الزبيب إضافة للبوشار أو "البوب كورن" والحلوى الصلبة.

الأطعمة التي تسبب الحساسية

كالمكسرات التي تعرف بعض أنواعها مثل الفول السوداني بإثارة الحساسية فيفضل عدم تقديمها للصغار الأصغر من عمر السنة خصوصًا إن كانت العائلة تعاني من قابلية إصابة أفرادها بالحساسيّة. يعد البيض أيضا من أكثر مسببات الحساسية للصغار ولا ينصح معظم الأطباء بتقديمه لهم قبل وصولهم إلى عمر السنة. وينصح كذلك بتجنب الحمضيّات كالليمون والبرتقال وتجنب الشكولاتة أيضًا.

أطعمة أخرى ينصح بالبعد عنها

لا يجب تقديم الحليب البقري للأطفال دون عمر السنة وذلك لأنه يحتوي على كميات أكبر من الصوديوم والبروتين لا يستطيع جهاز طفلك الهضمي في هذا العمر التعامل مع وجودها. تجنبي كذلك تقديم العسل لطفلك والحليب غير المبستر والشاي والقهوة إضافة للمشروبات الغازية التي قد تؤثر على معدته.

لا تتردي في استشارة طبيب الأطفال في حين وقوعك في حيرة بشأن إطعام طفلك.

المزيد:

لماذا يُمنع إعطاء الطعام الصلب للطفل الأصغر من عمر ستة أشهر؟

احذري.. أطعمة تضر بالصحَّة!

احذري علاج طفلك بالخرافات

مرض العصب السابع لطفلك.. لا تعالجيه بالخرافة

تعرفي على مرض حساسية القمح "السيلياك"

3 طرق لقياس درجة حرارة طفلك