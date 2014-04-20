عزام الأحمد : استمرار محاولة إنقاذ عملية السلام من الإنهيار

أكد السيد عزام الأحمد أمين سر حركة “فتح” الفلسطينية عضو اللجنة المركزية للحركة استمرار بذل الجهود في محاولة لإنقاذ عملية السلام من الانهيار فيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال عزام الأحمد الذى يزور مصر حاليا في تصريحات له عقب لقائه اليوم بالسيد نبيل فهمي وزير الخارجية إنه وضع الوزير فهمي في صورة اللقاءات الأربعة التي تمت حتي الآن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني برعاية أمريكية، مشيرا الي ان هناك ايضا اليوم لقاء خامسا سيعقد بالقدس في محاولة لإنقاذ عملية المفاوضات.

وأضاف انهم يتابعون مع مصر هذه الخطوات اول بأول الي جانب ان هناك اتصالات مصرية أمريكية ايضا لنفس الغرض اضافة الي جانب القضايا الاخرى، موضحا انه تم الاتفاق علي مجموعة من الخطوات التنفيذية خلال الأيام القلية القادمة قبل ان تنهار عملية السلام فبل ٢٩ ابريل الجاري.

وردا علي سؤال حول البدائل الفلسطينية في حال عدم التوصل لحل قبل يوم ٢٩ ابريل الجاري لإنقاذ عملية السلام وتمديد المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والذي يعد آخر موعد لانتهاء مهلة المفاوضات بين الجانبين، قال إن هناك أسسا واضحة لا يمكن أن نقبل بأقل منها لتمديد المفاوضات ، مشددا علي ضرورة عزل قضية الـ٣٠ أسيرا -التي لم تلتزم اسرائيل بإطلاق سراحهم- عن موضوع المفاوضات حيث يجب ان تطلق سراحهم وفقا للاتفاق.

واضاف انه فيما يتعلق بتمديد المفاوضات “فكما هو معروف للجميع فإن المفاوضات متوقفة منذ ٥ نوفمبر العام الماضي ولا يمكن ان نستمر في المفاوضات بهذا الشكل الذي تريده اسرائيل” ، مشددا علي ضرورة وضع أسس جديدة وواضحة تلتزم التزاما كاملا بمرجعية عملية السلام وبحدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ بقرارات الشرعية الدولية كاملة حتي نستطيع ان نمدد هذه المفاوضات.

واكد السيد عزام الأحمد ان مصر علي تواصل مع كل من الجانب الفلسطيني والجانب الامريكي لهذا الغرض.

وحول الحصول علي ضمانات لتمديد المفاوضات ، قال المسئول الفلسطيني انه من حيث المبدأ يمكن التمديد ولكن عندما تحل الأسس بشكل واضح تكون مسالة الزمن سهلة، مضيفا ان أسس عملية السلام والمفاوضات تختلف عن ما دار طيلة الأشهر والفترة الماضية وهي فترة وجود رئيس وزارء اسرائيل بنيمين نتنياهو في الحكم.

وردا علي سؤال حول وجود أفكار لإضافة رعاة جدد لعملية السلام بالاضافة الي امريكا، أكد مسئول فتح ان امريكا تتحرك باسم اللجنة الرباعية التي تمثل المجتمع الدولي ، معربا عن أمله في ان تتوسع الدائرة ولا تقتصر فقط علي الولايات المتحدة رغم ان أنزيما تتشاور مع أطراف اللجنة الرباعية ولكن كفلسطينيين نطمح ان يكون هناك دور أكثر فاعلية وأكثر حيوية من جميع أطراف اللجنة الرباعية.

وردا علي سؤال حول إمكانية ان تكون الأجواء مهيأة الآن لإنهاء الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني ، قال مسئول فتح إنه اطلع الوزير فهمي أولا من جانب منظمة التحرير الفلسطينية بكل فصائلها بأن الجو مهيأ من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة.. “ولكن بصراحة نحن قلقون حتي هذه اللحظة من موقف حماس.”

واضاف ان المؤشرات التي تعطيها حماس قبيل توجه الوفد الذي من المتوقع ان يذهب الي غزة خلال ال٤٨ ساعة القادمة مؤشرات غير مشجعة “ورغم ذلك نحن ذاهبون”.

وقال ” إن الوفد سيكون برئاسته ومهما كانت العقبات قبل وصولنا سنتوجه الي غزة ونضع الجميع أمام مسئولياتهم” ، معربا عن أمله فى أن تكون الأجواء قد تم تهيئتها من جانب حماس رغم أننا مازلنا قلقين ومتخوفين من رغبة حماس الحقيقية”.

واشار إلي أن هناك وفدا فلسطينيا سيتوجه الي غزة للقاء حماس مرسل من قبل القيادة الفلسطينية “وهو ربما يكون حاسم في هذه المرة للقاء قيادة حماس من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في ٤ مايو ٢٠١١ وأيضاً إعلان الدوحة.”

وأكد عزام الأحمد أن مصر علي تماس مباشر و هي الراعية للمصالحة ، موضحا أنه اطلع الوزير فهمي علي الاتصالات التي تدور حتى الآن احتمالات النجاح الذي سيتم في غزة واحتمالات الفشل في ضوء ما يسمعه الوفد من حركة حماس بكل ما يترتب علي ذلك من خطوات مستقبلية في العلاقات المصرية الفلسطينية خاصة أن غزة علي حدود مصر ومشكلة المعابر مرتبطة في مصر وايضاً مرتبطة بإنهاء الانقسام لإيجاد حلول جذرية.

ا.ش.ا