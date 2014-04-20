انتهاء استعدادات استقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم فى حديقة الجيزة

أنهت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، استعداداتها للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث تم الدفع بحملة للقيام بأعمال النظافة والحدائق والدهانات والغسيل، وذلك لرفع كفاءة حديقة الجيزة العامة بطريق الفيوم مع 6 أكتوبر والتى من المقرر فتحها غدا للمواطنين مجانا.

ورفع عمال النظافة القمامة من حول الحديقة فيما نفذ عمال آخرون أعمال الغسيل بحديقة الجيزة العامة بطريق الفيوم 6 أكتوبر.

وأكد عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه تم تخصيص 150 ألف كيس قمامة توزع على الحدائق العامة بالجيزة للرواد فى هذا اليوم مجانا، كما يواصل عمال النظافة والحدائق عملهم حول الحدائق والمسطحات الخضراء وكورنيش النيل والمنطقة الأثرية بالهرم على مدار اليوم.

وأضاف الخرصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم رفع حالة الاستعداد القصوى غداً فى جميع الحدائق والمتنزهات وتواجد عمال النظافة بأعداد كبيرة لرفع المخلفات أولا بأول، كما سيتم توزيع أكياس قمامة فى الميادين والشوارع العامة كميدانى الجيزة ومصطفى محمود وفى شارع الهرم وجامعة الدول.

وكان الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة قد وافق على فتح الحديقة العامة والتى تقع على مساحة 150 فدانا بطريق الفيوم للمواطنين مجانا غدا احتفالا بشم النسيم.