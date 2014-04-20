الأردن : لا معلومات جديدة حول إطلاق سراح السفير المختطف في ليبيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، صباح الرافعي، الأحد، إنه لا معلومات جديدة لديها حول أنباء إطلاق سراح السفير فواز العيطان، المختطف في ليبيا، منذ الثلاثاء الماضي، على أيدي مسلحين مجهولين.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، أن جميع الأجهزة وعلى مختلف المستويات تعمل على مدار الساعة لتحقيق هذه الغاية وأن تفاصيل الجهود المبذولة والاتصالات التي تجري سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

كان رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبدالله النسور، أعلن، الخميس الماضي، أن الحكومة لديها خطة للإفراج عن «العيطان»، وشدد على أن الدولة تتابع القضية وتجري الاتصالات اللازمة.