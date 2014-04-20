فينجر: ويلشير سيكون جاهزا للمشاركة في المونديال

أ ش أ - أعرب أرسين فينجر مدرب أرسنال عن ثقته فى أن لاعبه الشاب جاك ويلشير سيكون جاهزا ولائقا تماما للانضمام للمنتخب الإنجليزى عند مشاركته فى بطولة كأس العالم القادمة فى البرازيل.

وكان ويلشير قد ابتعد عن الملاعب بعد ان تعرض لإصابة بالغه فى قدمه أثناء مشاركته مع منتخب الأسود الثلاثة فى مباراة الدنمارك فى الخامس من مارس الماضى.

وصرحت مصادر فى استاد الإمارات بأن اللاعب الذى يبلغ من العمر 22 عاما تعافى بالفعل من إصابته وأنه يخضع حاليا لمرحلة إعادة تأهيل قبل أن يعود للمشاركة فى التدريبات مرة أخرى.

وأكدت المصادر أن ويلشير سيتمكن من اللعب مع المدفعجية فى مباراة نهائى كأس انجلترا التى ستقام أمام هال سيتى فى 17 مايو المقبل على أن يركز اهتمامه بعد ذلك على اللعب مع المنتخب فى المونديال.

وقال فينجر " ان جاك سيبدأ تدريبات الهرولة بعد أسبوع من الآن على أن يبدأ فى التدريب باستخدام الكرة بعد أسبوعين أو ثلاثة ، ولقد تحدثت مع روى هودجسون مدرب المنتخب وأكدت له أن ويلشير سيكون جاهزا للمنتخب حيث أتصور أن ذلك سيكون بمثابة مفاجأة سارة وإضافة جيدة بالنسبة للأسود الثلاثة".