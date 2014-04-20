وصول أحمد سليمان إلى محكمة الاستئناف لنظر رد قاضي محاكمته في قضية “قضاة من أجل مصر”

وصل منذ لحظات وزير العدل الاسبق المستشار احمد سليمان والمستشار امير عوض رئيس محكمة الاستئناف وذلك لنظر دعوى الرد المقامة ضد المستشار محمد شرين فهمى قاضي التحقيق في قضايا اهانة القضاة.

وكانت الدائرة ال8مدني، بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد نادر،حجزت طلبي الرد المقامان من كلا من وزير العدل الاسبق، المستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ضد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب في قضيتي تأسيس حركة قضاة من أجل مصر و بيان رابعة العدوية، للحكم فيهما بجلسة اليوم الاحد

وكان كلا من وزير العدل الاسبق المستشار أحمد سليمان والمستشار أمير عوض قد استندا في طلباتهم لرد قاضي التحقيق، إلى علاقته الوطيدة بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي تربطه بالقضاة المحالين للتحقيق في القضيتين خصومة تعود إلى الانتخابات على رئاسة النادي.