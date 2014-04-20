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حملات تموينية على محلات الفسيخ والأسماك بالأقصر استعداداً لشم النسيم

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حملات تموينية على محلات الفسيخ والأسماك بالأقصر استعداداً لشم النسيم حملات تموينية على محلات الفسيخ والأسماك بالأقصر استعداداً لشم النسيم

صورة أرشيفية

شنت مديرية بمحافظة الأقصر حملات موسعة علي محلات الفسيخ والأسماك في إطار الاستعدادات لاحتفالات شم النسيم .
> وقال مدحت جعفر وكيل وزارة التموين باﻻقصر، أن الحملات أسفرت عن تحرير 3 محاضر لمحلات الأسماك والفسيخ باﻻقصر لبيعهم أسماكا فاسدة منتهية الصلاحية.
> وأكد جعفر علي أن المديرية رفعت درجة اﻻستعداد القصوى لشن حملات مستمرة على محلات الفسيخ والأسماك مع تواجد غرفة عمليات بديوان المديرية مرتبطة بغرف عمليات بالمراكز والقري لتلقى شكاوى المواطنين وذلك طوال أيام أعياد الربيع.

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