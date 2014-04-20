شفاء ثلاث حالات من فيروس كورونا بأبوظبي

أعلنت هيئة الصحة - أبوظبي شفاء ثلاث حالات من " فيروس كورونا " المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية حيث ستغادر المستشفى قريبا.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم يسرنا الإعلان عن أن ثلاث حالات لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية أظهرت نتائج سلبية و ستغادر المستشفى قريبا..

وأضافت أن الحالات الثلاث كان قد تم تأكيد إيجابية فحوصاتهم بالفيروس من خلال الفحوصات الروتينية التي تم إجراؤها للمخالطين وإبقاؤها في المستشفى كإجراء احترازي وبالفعل تخلصت من الفيروس ذاتيا بدون علاج خلال 10 أيام.

وبناء على فحوصات الحالات السابقة تتوقع الهيئة أن فحوصات الحالات الإيجابية الأخرى والمتواجدة حاليا في المستشفيات ستظهر سلبية وتغادر المستشفيات قريبا حيث يتم إجراء فحوصات لهذه الحالات بشكل يومي .

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