«الطرق» تنقل السياح لـ «قلب أوربا» في جزر العالم

وقعت هيئة الطرق والمواصلات ممثلة في مؤسسة المواصلات العامة مذكرة تفاهم مع مجموعة كلايندينست، مطور مشروع جزر "قلب أوربا" في جزر العالم بدبي، توفر بموجبها الهيئة خدمات النقل البحري للزوار والسياح القاصدين جزر "قلب أوروبا" فور اكتمال المشروع.

وقع المذكرة نيابة عن الهيئة الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، فيما وقّعها عن المجموعة جوزيف كلايندينست، المدير التنفيذي لمجموعة كلايندينست، بحضور العديد من مديري الإدارات والأقسام من الطرفين.

الدكتور يوسف آل علي أكد حرص الهيئة على فتح آفاق التعاون والدخول في شراكات طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص، لا سيما مع الجهات العاملة في مجال تقديم الخدمات السياحية بالدولة، وذلك من خلال إطلاق المشاريع المشتركة وتبادل الأنشطة في مجال النقل البحري في دبي بغرض تعزيز الحركة السياحية في الإمارة ومواكبة التطور العالمي المتواصل في هذا المجال.

وأضاف آل علي: "نهدف، من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، الى تحقيق المنافع المتبادلة من خلال وضع إطار لعلاقات الشراكة التي تربط بين الطرفين."

وقال: "نحن في مؤسسة المواصلات العامة، نحرص دائما على تحسين أداء وكفاءة وسائل النقل البحري بما فيها خدمات الباص المائي، والتاكسي المائي، وفيري دبي، وعقد صفقات استثمارية جديدة في مجال خدمات النقل البحري التجاري، والتعاون في مجالات الإعلان والتسويق لتعزيز وسائط النقل البحري من خلال التعريف بالباص والتاكسي المائيين وفيري دبي في القنوات الإعلامية التابعة لمجموعة كلايندينست."

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة التزام هيئة الطرق والمواصلات بتقديم خدمات عالمية المستوى للجمهور تشمل جميع الشرائح الاجتماعية بما في ذلك مستخدمي وسائل المواصلات العامة، والسائحين والزائرين الذين يتوافدون إلى دبي من مختلف أنحاء العالم وخاصة خلال الموسم السياحي وإبان تنظيم المؤتمرات والمعارض التي تمثل مختلف القطاعات والصناعات.

من جانبه، أعرب السيد جوزيف كلايندينست، المدير التنفيذي لمجموعة كلايندينست، عن ارتياحه وسروره في العمل بشكل مشترك مع مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات لتقديم خدمات نقل بحري مشتركة للسائحين والزائرين لمعلمها السياحي المتمثل في المشروع السياحي "جزر قلب أوروبا."

وقال السيد كلايندينست "إننا بالتأكيد نقف بجانب مبادرات هيئة الطرق والمواصلات الموجهة لخدمة العملاء وخططها لتقديم أفضل الخدمات العالمية في قطاعات السياحة والمواصلات العامة لتعزيز مكانة دبي وسمعتها الطيبة دوليا باعتبارها مركزا اقتصاديا وخدميا مرموقا."

واختتم المدير التنفيذي لمجموعة كلايندينست كلمته بالقاء المزيد من الضوء على مشروع "جزر قلب أوروبا،" كما سلط الضوء على أهميته لقطاع السياحة في دبي، خصوصا بعد فوز دبي باستضافة اكسبو 2020.

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