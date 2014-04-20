يخنة الخضر مع الخردل المغذّية

المقادير:

-ملعقة طعام من زيت الزيتون

-4 حبّات من الكرّاث أو حبّة متوسطة الحجم من البصل، مقشّرة ومقطّعة إلى شرائح رقيقة

-فص من الثوم المدقوق

-900 ملليلتر من مرق الخضر الساخن

-400 غرام من البطاطس، مقطّعة إلى جوانح

-500 غرام من مزيج الخضر (الجزر صغير الحجم ورأس صغير من الشمّر، ومن 4 إلى 6 حبّات من الكرّاث الصغير وحفنة من البازلاء)

-ملعقة كبيرة من الخردل الذي يحتوي على حبيبات خشنة

-ملعقة كبيرة من خردل "ديجون"

-حفنة كبيرة من الثوم المعمّر الطازج والطرخون والبقدونس، مفرومة

طريقة التحضير:

1-يسخّن الزيت في قدر عميقة توضع على النار، يقلى الكرّاث أو البصل لمدّة 5 دقائق. ثم، يضاف الثوم، مع الإستمرار في القلي لمدّة دقيقتين.

2-يصبّ المرق ويدع على نار هادئة. ثم، تضاف البطاطس، وبعد 5 دقائق يضاف الجزر، وبعد 5 دقائق إضافية يضاف كلّ من الشمر والكرّاث المفرومين. تغطّى القدر بصورة نصفية، ويطهى هذا المزيج لمدّة 5 دقائق.

3-تحرّك فيه البازلاء، مع الطهو لمدّة دقيقة أو نحو ذلك. ثم، يضاف الخردل بنوعيه والأعشاب.

نصيحة "الشيف":

قدّمي هذا الطبق مع الفاصولياء الساخنة المهروسة، مع الزيت والبقدونس المفروم.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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