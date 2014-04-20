محافظ سوهاج يشهد فعاليات الدورة التدريبية للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة

شهد اللواء محمود عتيق .. محافظ سوهاج مساء امس فعاليات الدورة التدريبية التي أقيمت بمديرية الزراعة بسوهاج للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة بحضور م / مصطفي محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة و م / صبري الجمال رئيس مشروع النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة و ا.د / جمال سلومة دكتور التغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج .

واكد المحافظ علي اهمية الثروة الحيوانية والداجنة بالنسبة للمصريين في حياتهم اليومية وهناك زيادة في الطلب عليها خاصة بمصر بخلاف بعض الدول والتي هي اكثر فقرا ولديها زيادة الثروة الحيوانية .

ولا شك الزراعة لها دور كبير في النهوض بالثروة الحيوانية من خلال ما تقدمة من اعلاف وغذاء وارتفاع اسعار الاعلاف يؤدي الي زيادة اسعار اللحوم والدواجن فلا بد من الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة .

ومن جانبه قال م / مصطفي عبد الفتاح ان هذا القطاع لاقي اهمال كبير في السنوات السابقة ولكن علينا بتطوير هذا القطاع والارتقاء بهذا المنتج واوضح ان محافظة سوهاج من اغني المحافظات بالثروة الحيوانية فالمربي السوهاج له سمعة وميزة علي مستوي المحافظات خاصة في جودة اللحوم ، كما شكر سيادته حضور السيد المحافظ ودعمه المستمر لقطاع الزراعة .