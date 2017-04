عزّزي إنتاجيتك الرقمية مع RescueTime

يساعدك برنامج RescueTime في رفع إنتاجيتك، من خلال مراقبة نشاطك على جهاز الكومبيوتر وإعلامك بـ: متى؟ وكيف تكونين شخصاً منتجاً أو مشتّتاً؟

عليك أن تقومي بتنزيل هذا التطبيق الذي يبلغ حجمه (3.76 ميغابايت) على جهازك.

وعندما ترغبين في أن تطّلعي على الإحصاءات التي ترصد سلوكك، فلن يكون عليك سوى أن تنقري على أيقونة RescueTime، ضمن شريط المهامّ لتختاري Go to Dashboard. سيستمرّ هذا البرنامج بالعمل في الخلفيّة، حتى لا يشغلك عن العمل، ولكن بإمكانك النقر بسهولة عليه كي تستعرضي بعض الخصائص التي تريدين الاطلاع عليها سريعاً، مثل توقيف البرنامج مؤقتاً أو ميزة Get focused التي تُساعدك في التركيز التامّ عبر حظر المواقع التي تعدّ مصدراً لتشتيت أفكارك.

وثمّة ميزات لهذا التطبيق، أهمّها:

1- التقارير المفصّلة

تكشف التقارير المفصّلة المواقع التي دخلت إليها، بينما تظهر التقارير الإضافية حجم الوقت الذي تقضينه في تصنيفات مختلفة، مثل الشبكات الاجتماعية والتصميم وغيرها، كما تظهر نسبة إنتاجيتك، وإن كنت قد حققت أهدافك.

2- ملخّص البريد الأسبوعي

يلخّص البريد الأسبوعي نشاطاتك، ويعرض لك علامتك الإنتاجية.

3- حدّدي أهدافاً ليومك

يمكنك تحديد بعض الأهداف التي تساعدك في تطوير إنتاجيتك. اعرضي تقدّمك عبر لوحة التحكم والملخص الأسبوعي وتقرير الأهداف.

4- العلامة الإنتاجية

يقوم التطبيق بجمع النشاطات بشكل تلقائي، وتصنيفها ضمن تصنيفات محددة بعلامات إنتاجية داخلية.