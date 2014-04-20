"سيدتي نت" يجول داخل منزل ميشال قزي

بعد تخرّجه في برنامج "ستار أكاديمي"، استطاع الفنان اللبناني الوسيم ميشال قزي أن يحقّق موهبته الغنائيّة ويُثبّت خطاه على طريق الفنّ الصحيح. وقد استضاف "سيدتي نت" في شقته الكائنة في منطقة "عين نجم" بجبل لبنان، حيث المناظر الطبيعية والهدوء.

عند الدخول من الباب الرئيس، لا بدّ لك من أن تلامسي دفء العائلة والحميميّة المطلقة، حيث ترسم البساطة ديكور شقته المصمّمة، وفقاً للطراز "النيو كلاسيكي".

ويحتلّ "الكونسول" مساحة من مدخل المنزل، تعلوه مرآة ضخمة ذات إطار ذهبيّ مشغول بالحفر والزخرفات.

ويمتاز قسم الاستقبال بمساحة مفتوحة، حيث تحتلّ غرفة المعيشة الأساسيّة جزءاً منها، وتزيّنها إطارات صور العائلة والتحف.ويسترخي الفنّان على إحدى الأرائك التي تقابل شاشة التلفاز المعلّقة على الحائط الرئيس ليتابع مباريات كرة القدم الأحبّ إلى قلبه.

وتقتصر غرفة الطعام على طاولة بيضويّة، ذات سطح زجاج، تحوطها 6 كراس من الخشب، كما تتمركز "فترين" تملؤها التحف وأواني المائدة.

وتطلّ الشرفة على لوحات طبيعيّة، وتضمّ جلستين، تُزيّن إحداها صور الفنان الذي يسترخي على إحدى الأرائك، ليستمتع بالهدوء الذي تعكسه المساحات الطبيعيّة الشاسعة.

وتجاور الجلسة الأولى واحدة أخرى، تحوي طاولة دائريّة، تحوطها 4 كراس، حيث يجلس ميشال ليتناول فطوره الصباحي.

وفي غرفة المعيشة الثانية، يمتزج الأصفر ولون الخشب الفاتح الذي يؤثث المكتبة، التي تحوي جهاز التلفاز وتزخر بإطارات صور أفراد العائلة والتحف البسيطة وشهادات التقدير.

ويهيمن الأزرق على غرفة نومه، التي تضمّ تفاصيل تشي بشخصيّته، أهمها القيثارة.

وتؤثث المطبخ خزائنُ الخشب لحفظ الأدوات المستخدمة، وتتوسّطه طاولة من الرخام، خُصّصت لإعداد الأطعمة والوجبات.

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http://www.sayidaty.net/node/157281/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%91%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87