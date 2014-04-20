محافظ الأقصر يقدم التهاني للإخوة المسحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

في جو يسوده المحبة والمودة والاخاه التي تربط بين نسيجي الآمة بكافة طوائفها بمحافظة الأقصر قام الدكتور / طارق سعد محافظ الأقصر واللواء / علاء الهراس سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء / مصطفى بكر مدير أمن الأقصر والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة بتقديم التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد حيث قاموا بزيارة كنيسة السيدة العذراء وكان فى استقبالهم الأنبا يوساب مطران الأقباط الأرثوذكس القمص انطونيوس القمص عاذر والقمص بنيامين القمص حنا ووكلاء عموم مطرانيه الأقباط الأرثوذ كس كما قام أيضا بزيارة الأنبا يوانس زكريا مطران الأقباط الكاثوليك وقد أشاد اللواء/ طارق سعد بروح المحبة والمودة التي تربط ابناء الوطن كنسيج واحد وعن مدى انتماء وحب أبناء الشعب الواحد لبلدهم مصر وأكد على ان الجميع يعمل في بوتقة واحدة من اجل رفعة شأن هذا الوطن ودعا الى ضرورة وقوف الشعب المصري بكافة طوائفه لمواجه أصحاب الفكر المظلم ودعاه الإرهاب ثم قام محافظ الأقصر بزيارة الجمعيات القبطية الأرثوذكسية البنات والبنين لتقديم الهدايا العينية لهم ومشاركتهم فى احتفالاتهم بالأعياد.