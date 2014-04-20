وزير عماني: من حق السيسي الترشح للرئاسة..ودول الخليج ليست مؤهلة للديمقراطية الغربية

جدد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي ، رفض بلاده لتحول دول الخليج من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، معتبرا أن دول الخليج «غير مؤهلة» لهذا التحول.

جاء ذلك في حوار مع صحيفة «الحياة» اللندنية، نشرته، الأحد، بين فيه أيضا أن الخليج ليس مستعداً لتداول السلطة على الطريقة الغربية، بسبب «كلفتها العالية وما يتخللها من صراع مرير بين فئات المجتمع».

كما تعرض «بن علوي»، في حواره للأوضاع في مصر، وقال إن المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، المرشح الرئاسي: «رجل مصري وطني، ومن حقه أن يرشح نفسه»، وأبدى استغرابه ممن يقول« العسكريين لا ينبغي أن يشاركوا، لكن إذا جاءت المخاطر فعليهم أن يموتوا».

واعتبر أن التماسك الخليجي لم يصل إلى إمكان تحول مجلس التعاون إلى «اتحاد» مثلما تطمح بعض دوله، وقال «لسنا مؤهلين له الآن».

وأوضح أن «نظام المجلس التعاون الخليجي الذي ينصّ في المادة الرابعة على أنه يستهدف الوصول إلى الوحدة صِيغ في زمن القومية العربية الذي تعدى، انتهى، وبات غير ممكن التطبيق»، لذلك ترى بلاده أفضلية ترحيله للأجيال المقبلة.

وأكد «بن علوي» أن العلاقات مع الرياض قوية وأخوية وودية وثقة كبيرة ومحبة متبادلة، بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر في شأن الاتحاد، مشيراً إلى أن ليس هناك ما يمنع السعودية والبحرين إن أرادتا الاتحاد، لكنه تساءل هل هناك موجبات لذلك، فمن الأفضل أن تكون المظلة مجلس التعاون، وأشار إلى أنه لا خلافات بين بلاده وقطر.

كان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف راشد الزياني، أعلن، الأربعاء الماضي، عن قمة تشاورية بالعاصمة السعودية، الرياض، في مايو المقبل، لبحث دعوة العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في قمة الرياض 2011.

وكان بن علوي بن عبد الله، قد جدد، 8 أبريل الماضي، الإعراب عن موقف بلاده الرافض لقيام الاتحاد الخليجي حاليا.

وأكد أن الأزمة التي طرأت بين دول خليجية على خلفية إعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، «تم تجاوزها وأن المشكلة انتهت»، وقلل من عدم عودة السفراء بقوله: «اعتبروهم في إجازة وسيعودون، وتلك ليست مشكلة».

كما اعتبر «بن علوي» أن دعوة دول من خارج مجلس التعاون للانضمام إليه يعد «تفكيكا للجامعة العربية».