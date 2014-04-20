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شرطة سرية لتأمين المتنزهات والحدائق بالمنيا

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شرطة سرية لتأمين المتنزهات والحدائق بالمنيا شرطة سرية لتأمين المتنزهات والحدائق بالمنيا

صورة أرشيفية

استعانت السلطات الامنية بمحافظة المنيا في مختلفت مراكز محافظة المنيا بالشرطة السرية لتأمين الاحتفالات اليوم وغدا منعا لحدوث أي اعمال مفاجئه تتسبب في العبث بامن الوطن والمواطن
> حيث كثفت سلطات الامن من قواتها امام الكنائس والمنشات العامة منذ يوم امس لتامين قداس الاقباط والكنائس كما انتشرت قوات خاصة بصحبة الادوريات المروريه المتحركة طوال اليوم وحتي اليوم الثاني من الاحتفالات
> فيما بدا اقبال المواطنيين اليوم علي المتنزهات والحدائق للاحتفال بيوم شم النسيم ومشاركة الاقباط في عيدهم

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