مطار القاهرة : عودة 870 مسيحيًا مصريًا من تل أبيب بعد قضاء أجازة «عيد القيامة»

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، 870 مسيحياً مصرياً علي 6 رحلات تابعين لشركة “إير سيناء” قادمين من تل أبيب بعد قضاء أجازة “عيد القيامة” والانتهاء من زيارة الأراضي المقدسة بالقدس وتنظيم جولات سياحية لهم.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أن المسيحيين وصلوا علي 6 رحلات طيران , حيث أكدت المصادر وصول ٢٥٠ مسيحياً علي رحلة رقم ١٧٧, ووصل ٨٣ مسيحياً علي رحلة رقم ١٨١ عليها , ووصل ٧١ مسيحياً علي رحلة رقم ١٧٩ , ١٢٦ مسيحيا علي رحلة رقم ١٢٦ , بينما وصل ٧٣ مسيحيا علي رحلة رقم ١٣٥ , وعاد علي الرحلة الاخيرة ٢٦٧ مسيحيا علي رحلة رقم ١٣٩، قامت سلطات المطار بانهاء إجراءات وصول المسيحيين بعد الاحتفال بعيد القيامة دون أي مشاكل بالمطار.