زراعة الوادى الجديد تنظم ندوة إرشادية بعنوان “طرق الحصاد المثلى لتقليل الفاقد”

تنظم الإدارة الزراعية بمركز الداخلة بالوادى الجديد ندوة إرشادية بعنوان (طرق الحصاد المثلى لتقليل الفاقد)

> صرح بذلك المهندس عادل شلبى مدير الإدارة الزراعية بمركز الداخلة وقال شلبى أن الندوة سيحاضر فيها عدد من أساتذة كلية الزراعة بجامعة أسيوط وذلك لإلقاء الضوء على أهمية اختيار طرق حصاد مناسبة لتقليل الفاقد من محصول القمح وكذلك اهمية أختيار اصناف عالية الإنتاج أثناء زراعة القمح وأكد شلبى الندوة سيحضرها عدد كبير من طلبة كلية الزراعة ولفيف من الباحثين الزراعيين بمركزى الداخلة وبلاط وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية فضلا عن المزارعين من جميع قرى المركز وأضاف شلبى الندوة ستكون هى خاتمة جولة اساتذة كلية الزراعة حيث يشهد مركز الداخلة غدا يوما حقليا مميزا بمناسبة حصاد القمح وأكد شلبى أن مركز الداخلة ومنطقة شرق العوينات بها 95 ألف فدان منزرعة قمح