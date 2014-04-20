وصول قيادات الإخوان المتهمين في قضية “الإتحادية” لأكاديمية الشرطة

وصل عدد من قيادات الإخوان “المحبوسين” والمتهمين فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية إلى أكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة استعداداً لنظر جلسة محاكمتهم اليوم بالاشتراك مع الرئيس المعزول محمد مرسي امام الدائرة ” 23 ” محكمه جنايات القاهرة التي عرفت أعلامياً بـ ” احداث الاتحادية ” والتى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” المحظورة ” والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات، حيث تم نقل المتهمين من مقر محبسهم بسجن طرة عن طريق السيارات المصفحة.